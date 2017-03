"Si estás pensando en sucidarte, coge el teléfono y úsalo para salvar tu vida"

El vídeo, grabado justo después de la muerte de Zachary, muestra a Kate hablando ante los asistentes al funeral, pronunciando emocionantes palabras desde su corazón roto con la intención de ayudar a salvar vidas.

La muerte de Zach fue totalmente inesperada. Esa tarde había entrado en la cocina de su casa en Melbourne para preguntarle a su madre qué había para cenar. Después salió de la casa diciendo que iba a jugar al baloncesto. Horas después, la policía llamó al timbre para informar a su madre de que se había quitado la vida.

No hubo pistas. No hubo avisos. El mundo de Kate se derrumbó en ese instante.

Zach escribió una nota de suicidio en su teléfono. En ella expresaba su amor por su exnovia, animaba a sus hermanos a perseguir sus sueños y agradecía a sus padres su “bonita infancia”. Luego les decía adiós y concluía que "este mundo no era para él". Kate nunca supo por qué.

En su funeral habló de su cariñoso hijo y se dirigió a los presentes para pedir a los amigos de su hijo que pidieran ayuda si alguna vez sentían que no podían continuar.

Un año después, Kate ha pedido que su vídeo se difunda por si sus palabras pueden ayudar a otros al oírlas, para que sepan que no están solos y que siempre hay otro camino.

Zach había vivido la pérdida de un amigo por un cáncer de huesos. Después de esta muerte, dos amigos se habían suicidado. Tras la muerte de Zach, otro de los amigos de su círculo también se quitó la vida.

Dirigiéndose a los presentes, Kate dijo: “Estamos hoy aquí por la decisión que Zach hizo. Una mala decisión. Una decisión que siguió a pequeñas malas decisiones que hizo y que le dejaron sientiéndose incapaz de ser ayudado y sin salida. Tenía problemas financieros y eligió acabar con su vida para resolverlos. Podríamos decir que está en paz, pero ¿cómo podría Zach, sabiendo que estamos hoy aquí luchando para comprender y aceptar su muerte, estar en paz? Al elegir intentar escapar de sus problemas a través del suicidio, ha dejado el dolor, la devastación, el dolor y la confusión . Siempre hay ayuda. Siempre”.

Luchando contra las lágrimas, Kate añadió: “Hablad con otros, hablad con vuestros padres, hablad con vuestros profesores, hablad con los médicos, hablad conmigo”.

El vídeo se grabó hace un año. Al cumplirse el primer aniversario, Kate ha recordado a Zach en Facebook: “Mi mente no quiere creer lo que mi corazón sabe tan dolorosamente bien ... que ha sido un año entero desde que Zachary se quitó la vida tan trágica e inesperadamente. Me resulta difícil comprender que he sobrevivido los últimos 12 meses”.

Recuerdo esos meses de tristeza, devastación y desesperación y señala que “no hay un día, ni un minuto ni un segundo, que no desee poder volver atrás. Cómo desearía que hubiera llamado en lugar de escribir una nota de suicidio. Ojalá hubiera llamado a un compañero ... ¡hay tantos! Ojalá acabara de llegar alguien y encontrara la ayuda que necesitaba. Oh, cómo la vida podría ser diferente, si sólo …”

Y finaliza haciendo un llamamiento: “Si te sientes fuera de control, abrumado o como si estuvieras ahogándote en tu propia vida POR FAVOR encuentra a alguien con quien hablar (lifeline.org.au). Si estás pensando en dañarte o suicidarte por favor coge tu teléfono y úsalo para salvar tu vida. Llama a un amigo, llama a tu madre. Por favor, no te rindas. Tienes más fuerza de la que crees y tus problemas se pueden superar. Tu vida es transitoria y lo superarás. Tienes redes de apoyo para guiarte cuando estés perdido, personas y organizaciones para ofrecerte consejos para ayudarte a alcanzar tus metas. El dolor que sientes ahora disminuirá”.Pide que piensen en el dolor de sus seres queridos y concluye: “ Por favor, cuidaos unos a otros y haced todo lo posible para ayudar”.