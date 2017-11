Las subvenciones por alumno de colegios concertados caen un 5,3% en cinco años y las cuotas familiares suben un 19,2%

El alumnado en las universidades públicas crece un 33% entre los cursos 2009-2010 y 2014-2015

Las subvenciones pçublicas por alumno de centros educativos no universitarios concertados ha caído un 5,3% del 2009-2010 al 2014-2015, hasta los 2.726 euros, mientras que las cuotas familiares suben un 19,2%, según la 'Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada', publicada este miércoles 28 de noviembre por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La enseñanza privada no universitaria comprende centros concertados --poseen al menos un aula concertada-- y no concertados --ningún aula concertada--. La encuesta indica que los ingresos corrientes que percibieron el conjunto de centros privados en el curso 2014-2015 se situaron en los 4.138 euros por alumno. En los centros concertados, esta cifra descendió un 0,4% mientras que en los no concertados aumentó un 6,4% respecto al curso 2009-2010.