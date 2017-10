Shannen Doherty publica una dura imagen para concienciar sobre el cáncer de mama

"Esta imagen es muy personal. Había empezado la quimio. Estaba usando un gorro de hielo con la esperanza de no perder el cabello. El resultado fue acabar con puñados en las manos. Estaba enferma, parecía como si estuviera perdiéndome a mí misma. Gané y perdí gente.



"Me volví más débil y más fuerte. Me sentí fea y aun así más bella por dentro de lo que me había sentido nunca. Recuerdo esto como si fuera ayer, como si fuera hace un minuto. El cáncer tiene muchas fases: shock, negación, aceptación, enfado, resentimiento, rebelión, miedo, apreciación, belleza. Remisión. Y aun así las fases siguen viniendo. El cáncer está contigo siempre. Los que lo han experimentado saben que incluso después de haberlo vencido sigue teniendo un impacto en ti, tanto de forma positiva como negativa. Sigues en la montaña rusa de emociones. Sigues necesitando apoyo y amor. Y todavía puedes agarrar la vida y vivir, vivir, vivir"