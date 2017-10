El Jefe de Policía cuenta la confesión de Morate: "Lo de Laura lo sentía. Con Marina tenía obsesión"

También pregunta por un agente, de nombre Fran --quien acompañaba al inspector-- sobre el cual tenía conocimiento que había tratado muy bien a su madre. "La he liado gorda, la he jodido" , llegó a decir Morate.

Morate llegó a decir: "La he liado, estoy jodido y lo tengo bastante mal" . Cuando Morate se enteró de que el día de los hechos Laura acompañaba a Marina, le llegó a decir a la exnovia que volviera otro día porque no tenía los enseres que iba a recoger preparados.

" Él no quería que subieran las dos juntas, lo que tenía preparado era para Marina. Aunque se arrepentía de lo de Laura, una vez que estaban arriba, cerró la puerta con llave, y ya no cuenta más", añade en su testimonio el agente.

También ha aseverado que en las distintas conversaciones que mantuvieron con Morate, les relató cómo bajó los cuerpos desde su domicilio al vehículo en el que los trasladó. "Es que ahí me cagué. Oí un ruido y me cagué", dijo el acusado, que explicó que bajó primero un cuerpo y luego otro en el ascensor cuando e scuchó un ruido en el garaje y pensó que era un vecino.

Según las palabras del agente, Morate llegó a considerar que si no hubiera sido por la presencia de Laura, no le habrían "pillado".

También ha relatado el momento en el que llega a Cuenca acompañado de los agentes y Morate se encontró con un policía conocido suyo, al que le dijo: "Has detenido a un famoso. Me han traído en el avión de los ministros, me han traído los Geos y me han sacado todas las televisiones. La he liado más que en el caso de Bretón".