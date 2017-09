El sacerdote indio liberado tras más de un año de secuestro en Yemen: "No hacía otra cosa sino rezar"

El misionero salesiano indio Tom Uzhunnalil, que fue liberado hace unos días después de 18 meses de secuestro en Yemen, ha asegurado que durante su cautiverio no hizo otra cosa que rezar por su familia, por las víctimas mortales del ataque al centro de cuidados en Adén (Yemen), donde se produjo su secuestro, por su liberación e incluso por sus captores.

"Todo estaba bien diseñado por ellos. Me habían dicho de antemano que harían un vídeo con la finalidad de obtener un rescate, y no podía hacer otra cosa que obedecerles. Gritaban y hacían ruidos como si me estuvieran golpeando, pero nunca me hicieron daño. Esperaban que los vídeos realizados tuvieran como resultado el pago del rescate", apunta.