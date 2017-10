Encontrar a una actriz porno que está prófuga tiene recompensa

La actriz porno argentina Sabrina Sabrok está siendo protagonista de una búsqueda iniciada por su ex representante Rodrigo Fragoso que publicó en Twitter que ofrecía una recompensa para quien aportase datos de la localización de Sabrok.

El ex representante acusa a la actriz de no pagarle una gran suma de dinero tras haber ganado a la argentina una demanda por despido injustificado y un adeudo pendiente. Sin embargo, a pesar de haber llegado a vías legales, la actriz aún no cumple y se encuentra en paradero desconocido .