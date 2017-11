La defensa de tres miembros de La Manada dice que fue "una relación consentida y placentera"

El abogado de tres de los cinco acusados de La Manada de la supuesta violación grupal de los Sanfermines, Agustín Martínez Becerra, ha afirmado en su informe de conclusiones que los hechos "fueron consentidos, no hubo agresión sexual, sino una relación consentida y placentera". EL letrado ha defendido que los acusados "no deben pasar ni un día más privados de libertad".

Durante una exposición de casi dos horas en el juicio a La Manada, el abogado ha afirmado que "probablemente" sus clientes "no son modelo de nada, pueden ser verdaderos imbéciles, con comportamientos en sus mensajes infantiloides, pero son buenos hijos, algunos tienen trabajos y otros lo intentan, están unidos a sus familias y a sus amigos, pero su imagen ha sido destrozada sin que hayan cometido los delitos de los que se les acusa".

Agustín Martínez Becerra ha afirmado que sus clientes "no agredieron sexualmente, no vulneraron la intimidad, y no robaron el teléfono móvil" de la joven denunciante.