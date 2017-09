Las guerras por los recursos naturales y los desastres medioambientales dejan sin vuelta al cole a 175 millones de niños

Un total de 175 millones de niños no van al colegio pese a que viven en países ricos en recursos naturales, pero asolados por guerras por el control de la riqueza o catástrofes naturales derivadas de la extracción de recursos. Así lo pone de manifiesto el informe 'Educación en tierra de conflicto' presentado por Entreculturas.

"Yo creo que no hay ningún otro país en el que la maldición de los recursos naturales sea más evidente --ha explicado Orbañanos--. Es una zona rica en oro, coltán, zinc, plata e incluso gas. El objetivo de todas esas milicias no es otro que desetabilizar la región para que la extracción de recursos pueda estar menos controlada y que sea más fácil tanto la extracción como el tráfico".

Además, ha puesto de relieve el hecho de que de los más de 65 millones de refugiados que hay en la actualidad, el 51% son niños y jóvenes menores de 18 años. "El 50% de los que debería estar en primaria no está y de los que deberían estar en secundaria no va el 75%. Solo el 1% de los refugiados tiene acceso a la universidad", ha detallado.

Frente a esto, la organización trabaja en poblaciones como Masasi (Congo), colaborando con el Gobierno para impulsar la educación pública mediante la construcción y rehabilitación de infraestructuras educativas, la formación de profesorado y financiación de salarios de los docentes y, paralelamente, proporcionando educación y preparación profesional a las mujeres y cabezas de familia para que generen los recursos suficientes para que sus hijos no tengan que trabajar, ellas no se vean forzadas a prostituirse y puedan sufragar los gastos de escolarización.

"Invertir en educación es invertir en la vida", ha insistido durante la presentación del estudio en Madrid, en la que ha relatado que la inversión en formación, especialmente entre las mujeres, a quienes tradicionalmente les corresponde ejercer como "cabeza de familia" pese a que muy pocas veces han recibido educación en las escuelas. Según ha explicado, culturalmente se prioriza la educación de los niños sobre las niñas porque las familias tienen pocos recursos y sus padres "no invierten en ellas porque no van a aportar ningún tipo de valor para su propia familia" una vez se casen y se vayan a otra familia.

Debido a esto, cuando las mujeres deben llevar adelante a sus familias en situaciones de inseguridad, guerra o en campos de refugiados y familias de acogida, se ven expuestas a menudo a la violencia sexual, la explotación y recurren a la prostitución porque "no han tenido acceso a la educación y no tienen conciencia del valor de su cuerpo". Por ello, incide en que "cuando empoderas a una mujer empoderas a toda la familia".

"Vienen y te agradecen que, gracias a esta formación, sus hijos ya no se van a la cama sin haber comido y ya no tienen que recurrir a la prostitución porque tienen medios de vida. También es una gran alegría porque antes tenían que desplazarse para buscar agua y se exponían a la violencia sexual y ahora tienen un trabajo generador de ingresos y ya no tienen que exponerse a ese peligro".