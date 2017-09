El proyecto 'India Accesible' apuesta por el turismo inclusivo: "Los límites más peligrosos son los que hay en la mente"

La Sociedad Geográfica de las Indias ha presentado este viernes 1 de septiembre en Madrid, 'India Accesible', un proyecto de turismo inclusivo para las personas con discapacidad, con la colaboración del CERMI y PREDIF. "Los límites más peligrosos son los que ponemos en nuestras mentes", ha resaltado la jefa de marketing de la empresa, Patrycja Zbierska en declaraciones a los medios durante la presentación del proyecto.

Del mismo modo, afirma que, a pesar de los prejuicios iniciales, India "sorprende" por los niveles de accesibilidad que ofrece. "Monumentos que antes presentaban dificultades para ser accesibles, ya no lo son" y comenta que "los hoteles están mejorando mucho, todos tienen al menos una habitación adaptada". Sin embargo admite que aún queda camino por recorrer y que en Delhi todavía hay dificultades para transitar por algunas calles.

Por su parte, el director de la Sociedad Geográfica de las Indias Pedro Pascual, ha revelado que, en parte, comenzó a pensar en "una India para todos", tras conocer la historia de Raquel Escudero, una triatleta y viajera que aunque sufrió una lesión medular en uno de sus viajes, no cesó en seguir recorriendo el mundo. "Me preguntaba por qué nos hemos puesto límites que ella no se ha puesto", revela.