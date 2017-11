La primera tienda ‘automac’ de marihuana ya existe y se encuentra en Las Vegas

En Las Vegas han inaugurado la primera tienda ‘automac’ para comprar marihuana sin bajarte de tu coche. No solo puedes comprar droga, también tiene una gran variedad de productos como relacionados al cannabis como churros, concentrados, plantas y hasta zapatillas y llaveros.

En esta nueva tienda ‘automac’ de Las Vegas, no se venden hamburguesas a través de una ventanilla, sino marihuana. Este establecimiento tiene unhorario de lunes a viernes de 09:00 am a 02:00 am.