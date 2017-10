El presidente del Consejo Escolar del Estado no tiene un "conocimiento fehaciente" de adoctrinamiento en las aulas

El presidente del Consejo Escolar del Estado, Ángel de Miguel Casas, ha afirmado que no tiene un "conocimiento fehaciente" de adoctrinamiento en las aulas catalanas, pero ha subrayado que, de ser así, "sería intolerable".

No obstante, ha reiterado que él no tiene "conocimiento" porque no está "en ese ámbito", pero que "de ser cierto, sería lo más contrario a lo que debe ser la tarea del profesor". Asimismo, se ha mostrado convencido de que "la mayoría de los profesores tienen mucho cuidado" en respetar la adquisición de conocimientos y valores de los alumnos.