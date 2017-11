El presidente de CRUE afirma que las universidades catalanas "funcionan con normalidad" pese a la "división política"

El nuevo presidente de CRUE Universidades Españolas, Roberto Fernández, ha afirmado en una entrevista concedida esta semana a Europa Press que "hay división sociológica y política en la Universidad" en Cataluña entre el alumnado y profesorado, pero que esto "no está impidiendo que funcione con normalidad".

El presidente de los rectores, catedrático de Historia Moderna, asegura que desconoce si existe adoctrinamiento en Primaria y Secundaria en el sistema educativo catalán: "No estoy en las clases ni he analizado los libros de texto. No puedo opinar sobre algo que no conozco".