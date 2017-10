El 90% de los ictus se podrían evitar conociendo los factores de riesgo, según una experta

El ictus "es la principal causa de muerte entre mujeres, y la segunda en la población global", y el 90 por ciento de ellos "se pueden prevenir" si se detecta "los factores de riesgo y se tratan adecuadamente", según la coordinadora del Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología (GEECV) de la SEN, María Alonso de Leciñana.

Además, el proyecto tiene por objetivo que los jóvenes adquieran conocimiento sobre cómo detectar dicha enfermedad, y el protocolo que se debe seguir: llamar a los servicios de emergencia, no hay que esperar a que se pasen los síntomas; colocar la cabeza en los hombros, un poco elevada; anotar la hora de inicio de los síntomas; no dar ni de comer ni beber, el paciente podría atragantarse; no dejar solo al afectado; no dar medicamentos, y dejar la puerta abierta para que puedan entrar los médicos.