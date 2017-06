Cuando llega junio, las temperaturas empiezan a subir, el calor se hace insoportable y las carreteras se colapsan de coches en dirección a las mejores playas del país. Innegablemente, aunque todavía no sea oficial, se puede decir que el verano está a la vuelta de la esquina. Las costas se cubren de sombrillas y los bañistas se dan su primera loción de crema antes de disfrutar del primer baño del año. Y velando para que la felicidad veraniega sea total, miles de socorristas.

En lo que llevamos de año, un total de 140 personas han perdido la vida ahogadas , según el Informe Nacional de Ahogamientos. Entre 2015 y 2016, murieron 452. Unas cifras que ponen los pelos de punta y que son obviadas por la mayoría de los turistas. “¿Tantas muertes? La verdad que no tenía ni idea”, se sorprende Carlos Ramírez antes de entrar a bucear en la playa de Aguadulce, en Almería. Diez metros más allá, sentados en unas sillas en la orilla, se encuentra una pareja que aclara que “hay mucha inconsciencia. Los jóvenes y, sobre todo, los que no son de la zona no respetan el mar. Se bañan cuando la corriente es peligrosa, saltan desde las rocas o se van nadando más allá de las boyas”.