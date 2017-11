El 89% de las personas excluidas de los sistemas sanitarios europeos viven por debajo del umbral de la pobreza

El 89 por ciento de las personas excluidas de los sistemas sanitarios europeos viven por debajo del umbral de la pobreza; la mayoría de las personas, el 55,2 por ciento, declararon no tener cobertura sanitaria, mientras que un 18,3 por ciento solo tenían atención de urgencias, según el Informe del Observatorio Europeo 2017 publicado por Médicos del Mundo.

El 22 por ciento de las personas eran menores de 18 años, el 8 por ciento eran menores de 5 años, y el 2 por ciento eran personas adultas a partir de 70 años. Por otro lado, el 38,9 por ciento declararon no tener una red social fiable incluido el 12 por ciento, que declararon que no tenían a nadie que les ayudase, apoyara o consolara en su ciudad o en su pueblo actual.

Asimismo, la mayoría de las mujeres embarazadas no habían tenido acceso a la atención prenatal antes de acudir a los programas (58,4%). El 42,3 por ciento de las patologías agudas del embarazo fueron declaradas por migrantes de la UE/del EEE.

Más de la mitad de las personas atendidas por Médicos del Mundo y algunas ONG colaboradoras no pueden acceder a la atención sanitaria oficial ni permitirse un seguro médico. A menudo no son capaces de superar las trabas administrativas de los sistemas sanitarios locales, no entienden la lengua local, se enfrentan a la discriminación o tienen miedo de que les arresten.