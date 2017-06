La actriz Inma Cuesta presenta la exposición de CEAR 'Tu Silla Su Refugio': "Estamos construyendo muros que nos separan"

Por su parte, la secretaria general de CEAR, Estrella Galán, ha declarado que con estas sillas las 60 personalidades expresan querer "acoger ya". "Yo sólo he sido un puente de estas 60 sillas que representan a las 60 personas que tienen que huir cada tres minutos. Queremos acoger ya, queremos que vengan", ha explicado.

"No hemos cumplido con el compromiso de acogida, quedan tres meses y parece que no vamos a llegar", ha advertido Galán, que también ha destacado que "parece" que no hay "mucha voluntad" para que ese compromiso se cumpla.