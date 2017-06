La víctima fue identificada por los soldados como Patrick Cooper. Un guardabosques del Parque Estatal Chugach disparó al oso en la cara, pero se escapó, y los guardabosques y el departamento de Alaska todavía están buscando al animal.



Cooper participó en la escalada de la colina Robert Spurr, dijo el director de carrera Brad Precosky. Tras el fatal ataque que acabó con la vida del chico, los lugareños están en estado de shock . "Esto es lo peor que podría pasar", dijo uno de ellos.



Era el 29º año que se celebraba esta popular carrera de montaña, de unas 1,5 millas. Al parecer, el corredor ya había completado la carrera y cuando estaba en la mitad de la bajada, cogió su teléfono móvil para enviar un mensaje a un familiar e informar de que estaba siendo perseguido por un oso.



Se inició una búsqueda de inmediato y el familiar del joven utilizó las coordenadas GPS del teléfono del corredor del desaparecido para ayudar a encontrarle. Pero los que le estaban buscando, incluidos los corredores que formaban parte de la carrera, no pudieron acercarse. "El oso permanecía en la zona donde estaba el joven", dijo Tom Crockett, un guardabosques del Parque Estatal de Chugach.



Cooper fue encontrado a una milla del sendero a unos 500 metros del sendero en un terreno empinado y muy boscoso, en una pendiente de 30 grados, dijo Crockett. No estaba claro cómo el corredor bajó hasta allí, o si le había perseguido el oso hasta ese lugar.



Un guardabosques disparó al oso en la cara. Aún los Rangers no saben por qué atacó al corredor y están tratando de localizarle . Al parecer, los encuentros con osos no son comunes en Bird Ridge. Hasta el momento no se había tenido consciencia de ningún informe de avistamientos de osos en la zona durante la semana anterior.



"Este joven no hizo nada malo, estaba en el lugar equivocado", dijo Crockett. "No se puede predecir qué oso va a ser un depredador".