Los perros se enfrentan a una epidemia de obesidad por la 'generosidad' humana

Un 90 por ciento de las personas que tienen perros no saben cuántas calorías deben consumir sus mascotas a lo largo del día. Así, les atiborran a comida grasa cuando estos animales suplican que les den algo que llevarse a la boca.

La obesidad en los perros ha crecido en los últimos años debido a que las personas que conviven con estas mascotas no saben qué cantidad de comida tienen que darles ni qué tipo de alimentos pueden consumir. Alrededor del 29 por ciento no mide las porciones y el 20 por ciento no sabe si su perro está gordo. Para empeorar las cosas, el 13 por ciento de los propietarios mienten a sus veterinarios sobre los hábitos alimenticios de sus mascotas.