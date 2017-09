'No me dejes solo', la película que retrata la soledad de los mayores, se estrena este jueves en Madrid

EUROPA PRESS

La Fundación de Amigos de los Mayores, en colaboración con el equipo de fútbol Getafe CF y la agencia 'El Ruso de Rocky', estrenan este jueves 7 de septiembre 'No me dejes solo', la película que retrata al soledad no deseada de las personas mayores.

El largometraje se estrenará, tras unas entrevistas con los protagonistas Amelia Pérez (91 años) y Manuel Martínez (80 años), a las 20:00 horas en los Cines Golem de Madrid. Al encuentro acudirán también el presidente del Getafe CF Ángel Torres y la presidenta de la fundación Mayte Sancho.

Según los productores, el filme pretende "retratar la soledad tal como es, sin interpretaciones, ni giros argumentales ni efectos especiales" de una película que denuncia el "problema invisible" que podría afectar a los casi dos millones de personas mayores que viven solas en España.