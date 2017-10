Se hace pasar por taxista para abusar sexualmente de una mujer

Ella se negó varias veces a las proposiciones del taxista e incluso le escribió a su novio “Un taxista me está tocando.” El taxista intentó subir la mano por su pierna y le preguntó: “¿No está bien? ¿Por qué no está bien?”

“Quiero mandar un mensaje de alerta a la gente. Esto muestra que no conocemos a nadie. No podéis creer a nadie. No era un taxista de verdad. Simplemente sed más cuidadosos. Sentaos en la parte trasera del coche, no en el asiento de delante y pedirle la documentación.”, ha declarado la mujer al Grimsby Telegraph .