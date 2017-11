Los grupos parlamentarios piden en el Congreso que los niños comparezcan anualmente y se escuchen sus propuestas

Los grupos parlamentarios en el Congreso se han puesto de acuerdo para registrar una proposición no de ley que establezca una comparecencia anual de niños y adolescentes representantes de los consejos de participación infantil en la que puedan exponer sus preocupaciones y propuestas para que estas sean después recogidas y debatidas en las Cámaras.

En concreto, insta a establecer "una comparecencia anual, con representación exclusiva de niños, niñas y adolescentes en el Congreso de los Diputados en sesión abierta y pública con la Comisión no legislativa de Derechos de Infancia y Adolescencia".

"El derecho a la participación todavía no es pleno. Nuestros niños y niñas tienen poquitos espacios donde tienen participación plena, no lo es en las aulas, no lo es en sus familias y mucho menos en la vida política. Por eso estamos aquí hoy, en el Congreso, en el lugar que les pertenece también como ciudadanos", ha señalado la directora de Políticas de Infancia y Sensibilización de UNICEF Comité Español, Mayte Pacheco.