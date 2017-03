Despedido para que pueda “dedicarse mejor a cuidar a su hija” enferma

Cuenta que el director de recursos humanos le dijo: "Así podrá usted dedicarse mejor a cuidar a su hija".

Desde HEPA, la Asociación Española de Ayuda a Niños con enfermedades hepáticas y trasplantados hepáticos, aseguran que el caso de esta padre no es el primero. Otro padre cuenta que "para hacerme las pruebas de compatibilidad de donante para mi hijo, me desplace varios días al hospital y cuando llevé los justificantes de las pruebas a mi trabajo me indicaron que eran pruebas voluntarias y que yo no estaba enfermo y que no podían aceptar la justificación, que la solución era pedir una excedencia."

Desde HEPA aseguran que un porcentaje muy alto de padres que han donado un órgano han tenido problemas laborales y en la mayoría de los casos han perdido sus trabajos. Como no están enfermos, en una operación voluntaria, denuncian.

Estos padres piden firmas en Chage.org para que se modifique la legislación e impida que un donante cobre menos o sea despedido. "Pedimos que estos donantes sean equiparados a una embarazada, situación a la que también se accede voluntariamente", reza la petición.

El trasplante de hígado de donante vivo reduce la mortalidad infantil en lista de espera en torno al 30-40%. Y los trasplantes de riñón en vida permiten reducir los costes económicos y de tiempo que supone la diálisis.