Hasta 1 de cada 4 pacientes de sarcoma de tejidos blandos recibe un tratamiento erróneo dirigido a otras patologías

Hasta un 25 por ciento de pacientes con sarcoma llega a recibir un tratamiento erróneo, es decir, dirigido a otras patologías, debido a que se realiza un diagnóstico impreciso, pues este tipo de cáncer es tan poco frecuente que "a un médico cuando ve un bulto no se le ocurre pensar en un sarcoma", según ha declarado el responsable del Área Médica de Oncología de Lilly, Alejo Casinello.

"La idea me rondó bajo el lema de la campaña 'haciendo visible lo invisible', y tras una conversación telefónica con una paciente. Ella me intentó trasmitir su historia, me contó su historial médico, pero sobre todo hizo hincapié en reflejar el sentimiento de olvido de la sociedad", ha declarado.