El 96% de los pacientes con displasia broncopulmonar han nacido con menos de 32 semanas de gestación

El 96 por ciento de los pacientes diagnosticados con displasia broncopulmonar (DBP) han nacido con menos de 32 semanas de gestación, de los cuales el 79 por ciento antes de la semana 28 de gestación y el 21 por ciento antes de la semana 26, según los resultados del Informe del Registro del Grupo Español de Investigación en Displasia Broncopulmonar (GEIDIS), analizados por un comité científico coordinado por la neonatóloga del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, Cristina Ramos Navarro.

La mayoría de los recién nacidos que sufrieron DBP no fueron intubados en paritorio (44,2%) y, además, no todos recibieron tratamiento con surfactante (el 80,4%). El 22,3 por ciento no requirieron asistencia respiratoria invasiva durante su hospitalización.