Los pacientes con diabetes notan de forma diferente los síntomas habituales del infarto

Un pequeño estudio de la University College de Londres (Reino Unido) ha revelado que las personas con diabetes no sienten igual el clásico dolor en el pecho y otros síntomas habituales relacionados con el infarto, lo que podría explicar que estos ataques cardiacos tengan una mortalidad más alta en pacientes diabéticos.

Así se desprende de los resultados publicados en la revista 'BMJ Open' tras analizar con detalle los datos de 39 adultos con diabetes que sufrieron un infarto agudo de miocardio. La mayoría dijeron sentir un poco de dolor en el pecho, pero no como esperaban, lo que no les llevó a pensar que se tratara de un infarto.

La mayoría tenía lo que se conoce como diabetes tipo 2, que está ligada al envejecimiento y la obesidad y tiene lugar cuando el cuerpo no puede usar la insulina de forma adecuada para convertir el azúcar en sangre en energía. Sólo cuatro de ellos tenían diabetes tipo 1, una afección de por vida que se desarrolla cuando el páncreas apenas produce insulina.

Muchos de los participantes describieron los síntomas de infarto clásicos, como dolor en el pecho e incomodidad. Sin embargo, muchos sintieron que su dolor no era lo suficientemente severo como para ser considerado un infarto, o pensaron que la incomodidad que sentían en el pecho era similar al que puede causar un evento de este tipo.

Los autores reconocen que el estudio es pequeño y no se diseñó de forma específica para probar esta vinculación con el infarto. Aún así, confirma la creencia de que las personas con diabetes pueden ser propensas a presentar síntomas atípicos de infarto, ha añadido Deepak Bhatt, director ejecutivo de Programas Cardiovasculares Intervencionistas en el Centro Cardíaco y Corazón del Hospital Brigham and Women's de Boston (Estados Unidos), que no participó en el estudio.