Scarlett, rota por la ortorexia: “no aguanto trabajo ni pareja estable por la comida”

Poco se sabe de la ortorexia, un trastorno alimentario que cada vez está más de moda en los países desarrollados y que, en los casos más extremos, puede llegar a causar la muerte. Scarlett, una joven que lleva 15 años padeciendo este trastorno, ha querido contar su caso para poder concienciar a la sociedad y, sobre todo, ayudar a quienes lo padezcan: “he llegado a pesar 40 kilos pero la gente cree que soy muy sana”.

La ortorexia es un trastorno de comportamiento alimentario obsesivo con el consumo de alimentos saludables , algo que desde fuera no se aprecia como un problema, pero quienes lo padecen pueden llegar a tener graves problemas de salud . La Organización Mundial de la Salud ha alertado de que esta afección es sufrida por el 28% de la población mundial , aunque muchos de quienes lo sufren, lo desconocen.

Scarlett , nombre ficticio, es una joven de 30 años que padece este trastorno desde que tenía 15 , algo que le ha ocasionado graves problemas de salud y sociales a lo largo de estos años.

¿Cuándo comenzó todo?

A los 15 años, cuando te empiezas a preocupar por la ropa, el peso y tu estética. Desde fuera la gente te admira por el estilo de dieta que sigues, te ven sana y tú te sientes superior , con 15, 18 y 25 años te sientes superior a los demás porque ves lo que comen. Todo se vuelve una obsesión , si escuchas que los carbohidratos son malos, los dejas de tomar por completo. Si lees que los alimentos ácidos te dañan el esmalte, no los vuelves a tomar.

Con 15 años no hay que hacer dieta, digan lo que digan

¿Cuáles son las pautas de esta alimentación?

Se convierte en una fobia hacia muchos alimentos , no tomo nada de hidratos, nada de azúcares ni salsas. Puedo comer 100 gramos de carne al día, pero la carne tiene que estar hecha al vapor porque tengo la obsesión de que si lo hago a la plancha coge la grasa de la plancha. En mis peores rachas consumo 200 o 300 calorías al día. Es fobia a las calorías, a la cantidad de comida, incluso a los colores, no puedo comer un tomate.

A mi blog ( Princesa Scarlett ) me ha llegado algún caso en el que una menor me contaba cómo seguía la ‘dieta de la princesa Alisa’ (Alisa=alimentación sana) , donde había una tabla de calorías, muy escasas, y si no cumplías con el cometido tenías que escribirte la palabra ‘fat’ (gorda) con una cuchilla en la piel y subirlo a la página web.

¿Cómo te diste cuenta de que estaba siendo un problema?

Cuando comencé a tener moretones o heridas en el coxis , de sentarme en los bancos o cualquier lugar. El problema de esto es que la gente te ve comer y no piensa que tengas ningún trastorno , únicamente que comes poco pero al fin y, al cabo, te ven comer. Mi familia no sabe lo que me pasa. El otro día fui a comprarme un pantalón y tuve que comprarme uno de la talla de 14 a 16 años.

¿Fuiste diagnosticada con ortorexia?

No está tratada como una enfermedad sino como un trastorno obsesivo compulsivo. Fui tratada por anoréxica pero el médico me dijo finalmente que ese no era mi problema porque yo comía, luego me dijeron que lo que tenía era bulimia , que vomitaba la comida pero comprobaron que no era así. Finalmente me dijeron que tenía una obsesión, pero no me resolvieron mi problema ni me dieron pautas para tratarlo. Una vez decidí acudir a un centro de la mujer, estaba desesperada y no sabía lo que me iba a encontrar, finalmente di con una psicóloga con la que mantuve la conversación más productiva de mi vida, pero la conversación fue de lo más informal, mientras tomábamos un café, ahí es cuando escuché por primera vez la palabra ortorexia y comencé a investigar por mi cuenta.

¿Qué implica en tu día a día la ortorexia?

Pues ahora mismo he dejado de trabajar , pero está siendo mucho peor porque no paro de pensar todo el día en la comida, qué hacer y qué no hacer. Estoy todo el día en casa y no me canso, me obsesiono con que no estoy quemando la comida que consumo, en la actualidad 400 calorías al día , así que tengo que ir al gimnasio o a andar para quemarlo.

No aguanto trabajo estable ni pareja estable por la comida , aunque hora tengo una pareja que me ayuda todo lo que puede y quiero salir adelante por mí y por él, por tener una vida normal.

Tengo dos amigas de toda la vida y pierdo el contacto con ellas por temporadas porque el consumo de calorías depende mucho de mi estado de ánimo . No puedo ir a pasar el día en el campo porque no me puedo comer un bocadillo, no me gusta el pan ni nada. No salgo porque no aguanto, mi cuerpo no aguanta, me canso inmediatamente.

¿Cómo afecta a tu salud esta alimentación?

He llegado a pesar unos 40 kilos , se me ha retirado la regla durante meses. Anemia , tengo problemas en el riñón , no puedo andar porque me canso, me agoto. Cada vez que me hago análisis los resultados son bastante negativos.

He llegado a pesar 40 kilos, se me ha retirado la regla durante meses