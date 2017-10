Siete órganos que no son necesarios para vivir

Vesícula : la vesícula biliar se encuentra debajo del hígado en el lado superior derecho del abdomen, justo debajo de las costillas. Almacena bilis. La bilis es producida constantemente por el hígado para ayudar a descomponer las grasas, pero cuando no se necesita en la digestión, se almacena en la vesícula biliar. Cuando los intestinos detectan las grasas, se libera una hormona que causa la contracción de la vesícula biliar, lo que obliga a la bilis a penetrar en el intestino para ayudar a digerir la grasa. Sin embargo, el exceso de colesterol en la bilis puede formar cálculos biliares, que pueden bloquear las diminutas tuberías que mueven la bilis. Cuando esto sucede, los pacientes pueden necesitar que se les extraiga la vesícula biliar. La cirugía se conoce como colecistectomía. Muchas personas tienen cálculos biliares que no causan ningún síntoma, otros no son tan afortunados.

Apéndice : el apéndice es un pequeño tracto situado en la unión del intestino grueso y el intestino delgado. Inicialmente se creía que era vestigial, es decir, que era un órgano cuya función inicial se ha perdido con la evolución. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha descubierto que es una especie de lugar seguro para las bacterias del intestino, lo que les permite repoblarse cuando sea necesario. Cuando parte del contenido intestinal ingresa en el apéndice, su estructura anatómica impide que ese material continúe su avance. Esto provoca una inflamación de ese órgano que, en los casos más graves, hay que extirpar mediante una apendicectomía. Ese procedimiento quirúrgico no suele producir consecuencias perceptibles para el paciente, salvo una pequeña cicatriz en el abdomen. Sin embargo, una advertencia: solo porque ya no tengas el apéndice, no significa que no pueda volver a causarte dolor otra vez. Hay algunos casos en los que el muñón del apéndice puede no haberse eliminado por completo, y puede inflamarse de nuevo.