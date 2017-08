Tres niños hallan una cabeza humana mientras jugaban en Belfast

“Tres muchachos vinieron colina abajo y uno de ellos retrocedió. Todos estaban hablando y no pude oír lo que decían, pero a medida que se iban acercando, les oí decir ‘Definitivamente está muerto, he podido ver sus ojos’ aunque creo que les entendí mal y lo que realmente dijeron es ‘Definitivamente, es una cabeza, he podido ver sus ojos.’”, ha declarado un residente de Belfast.