Un niña se queda "tirada" en Segovia después de que sus familiares no pudieran bajar del tren

Una niña de once años se quedó "tirada" en la estación de tren de Segovia después de que a los familiares con los que viajaba no les diera tiempo a bajarse, según ha confirmado la madre de la menor, Clara Montagut.

Los hechos, tal y como denuncia la progenitora de la menor, sucedieron el día 6 cuando la niña se bajó en el andén de Segovia donde tanto ella, como su padre, otro hermano y su abuela tenían prevista la parada . La niña salió con normalidad y cuando lo iban a hacer el resto de la familia , según relata Montagut, las puertas se cerraron.



En este punto, el padre acudió "rápidamente" al interventor del tren que, "por fortuna", se encontraba en el mismo vagón por lo que fue avisado "inmediatamente" de la situación. El interventor informó al padre de la niña de que ya no se "podían abrir" las puertas al no considerar el hecho como una "urgencia", así que el tren arrancó dirección a Valladolid dejando "tirada" a la menor "sola" a las "10 de la mañana" y con "dos grados bajo cero", lamenta la madre de la niña.



A pesar de la negativa de "abrir las puertas" y de que "el tren parara", el interventor informó a la estación de lo sucedido para que se hicieran cargo de la niña. Al tiempo, el padre avisó a un familiar que se presentó media hora después para que la niña no estuviera sola.



El padre, la abuela y el otro hermano de la niña tuvieron que viajar hasta Valladolid para volver, en un tren que salió dos horas después de su llegada, a Segovia y reencontrarse allí con la menor, resume Clara Montagut que reclama que se revisen los protocolos para que no vuelva a darse una "situación como esta".