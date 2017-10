¿Te imaginas que te ponen una multa de tráfico por ir cantando al volante?

Vas conduciendo tu vehículo , suena tu canción favorita y… no puedes evitarlo, empiezas a cantarla o a tararear su melodía. ¿Cuántas veces nos habrá pasado? Sin duda es una situación que más de un conductor habrá vivido. Como Taoufik Moalla , un canadiense que se lanzó con alegría a interpretar de forma apasionada el tema ‘Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now”) , del grupo americano ‘C+C Music Factory’ , mientras iba conduciendo de camino a un establecimiento para comprar unas botellas de agua.

“Paré y cuatro policías vinieron –poniéndose dos a cada lado– y comprobaron el interior del coche . Después me preguntaron si había gritado , a lo que les dije, no, sólo estaba cantando ”, explica.

“No sé si mi voz era muy mala y por eso me pusieron la multa, pero estaba en shock”, cuenta un Moalla que, pese a todo, no pierde el humor: “Entiendo que si están haciendo su trabajo tienen que comprobar que todo está bien, si he secuestrado a alguien o si hay algún peligro en el interior, pero nunca me habría esperado que me fuesen a multar por eso ”, dice.