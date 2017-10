Una mujer en Argentina asesina a sus dos hijos para vengarse de su expareja

Después de cometer el doble asesinato, Nadia intentó suicidarse cortándose los brazos y haciéndose heridas con el mismo bisturí con el que había asesinado a sus hijos, pero no lo consiguió. Tras ello, la mujer fue encontrada por una tía de los menores , quien iba a buscar a los niños para llevarlos a la guardería.

Pero el conflicto no es nuevo en la antigua pareja, ya que Aldo tenía una orden de alejamiento tras una denuncia por violencia de género de Nadia. La mujer aseguró que él le había tirado un vaso de gaseosa en la cara.

Incluso la mujer fue sometida a un examen psicológico para determinar si su estado era el perfecto para tener la custodia de sus hijos, test que superó con éxito. Por ello, Algo aseguró entre lágrimas que “y ahora qué me dirán en la Justicia. Todo lo que intenté hacer no sirvió de nada porque nadie me escuchó”.