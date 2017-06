El movimiento ciudadano #SickOfWaiting ('Hartos de esperar') denuncia, con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas, que a menos de cuatro meses de vencerse el plazo establecido por la Comisión Europea, Europa solo ha acogido al 25% de las personas que se comprometió a reubicar y reasentar. "Es una situación inhumana y es indignante que España sólo haya cumplido con el 12% de lo prometido. En #SickOfWaiting queremos demostrar que, aunque los gobiernos no estén cumpliendo, la sociedad civil sí está dispuesta a acoger", afirma Alejandro Plans, portavoz del movimiento.

Según los últimos datos de la Comisión Europea, Irlanda y Malta son los países que están más cerca de lograr el 100% de los compromisos adquiridos, con el 87% el cupo logrado. Les siguen Finlandia (73%) y Letonia (60%). El resto de los países europeos no superan el 50% de lo comprometido, de los cuáles Hungría y Polonia no han acogido a ninguna persona. "Es terrible pensar que personas indefensas y niños pequeños estén sufriendo tanto porque los gobiernos no quieran cumplir con lo prometido", añade Plans.