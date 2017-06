Casi 30 millones de personas padecen algún trastorno mental por el consumo de drogas

En el año 2015 alrededor de 250 millones de personas consumieron drogas, de ellas, al menos, 29,5 millones padecen algún trastorno mental por el consumo abusivo de drogas, concretamente el 0,6 por ciento de la población mundial adulta, según se desprende del último Informe Mundial sobre las Drogas, publicado este jueves por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).

En ambos casos el consumo mundial es muy elevado, al contrario, que el de nuevas sustancias psicoactivas (NPS), "que es todavía relativamente pequeño", y aún los usuarios no son conscientes del riesgo que puede suponer el abuso de estas sustancias. En este caso, lo que más ha aumentado es el consumo de análogos de fentanilo, se esta dando un número creciente de sobredosis entre los usuarios de opiáceos.

Por otro lado, el informe revela que la hepatitis C es la primera enfermedad derivada del abuso y la que causa mayor daño. El informe estima que aproximadamente 12 millones de las personas que se inyectan drogas en todo el mundo, de ellas una de cada ocho (1,6 millones) tiene VIH y más de la mitad (6,1 millones) tiene hepatitis C, mientras que alrededor de 1,3 millones están sufriendo de la hepatitis C y VIH.