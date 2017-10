Juana Rivas crea una campaña de crowdfunding para financiar su "lucha judicial"

Así consta en la petición realizada a través de la plataforma 'Go Fund Me' para recaudación de fondos solidarios, en la que Rivas, que está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción 2 de Granada por los supuestos delitos de desobediencia judicial y sustracción de menores. Especifica que esta p etición de "ayuda económica" la realiza porque no puede "cubrir sola los gastos de abogados, procuradores, trámites, traducciones, certificados, viajes..." que habrá de afrontar.