Más de 200 jóvenes con discapacidad intelectual pasarán este curso por la Universidad con el reto de lograr un empleo

Gracias a los programas de formación impulsados por Fundación ONCE, en los que participan 15 universidades

Más de 200 jóvenes con discapacidad intelectual pasarán este curso por una de las 15 universidades españolas que han sido seleccionadas para el desarrollo de programas universitarios de formación para el empleo de jóvenes con discapacidad intelectual, en el marco de la convocatoria de ayudas de Fundación ONCE.

El objetivo de este programa es mejorar la formación y el empleo de las personas con discapacidad intelectual, un grupo especialmente complicado entre las personas con discapacidad a la hora de encontrar trabajo, según indican desde Fundación ONCE.

La institución recuerda que las tasas de actividad de los jóvenes con discapacidad son 14 puntos inferiores a las del mismo grupo de edad sin discapacidad, algo que ocurre igualmente con las tasas de empleo y paro, que también se duplican. Esta situación se agrava más todavía en el caso de los jóvenes con discapacidad intelectual, que representan el 40% del total de la juventud con discapacidad, ya que en su mayoría no obtienen el título de Educación Secundaria y no acceden, por tanto, con facilidad al mercado laboral.

Dichos programas de formación se han presentado este martes en Madrid, en una jornada celebrada en la sede de Fundación ONCE, que ha contado con la participación del secretario general de Universidades, Jorge Sáinz; el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán; el presidente de Down España, José Fabián Cámara; el vicepresidente de Plena Inclusión, Juan Pérez, y el presidente de la Cooperativa Altavoz, Óscar Pueyo.