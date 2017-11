Uno de los integrantes de ‘La Manada’ reconoce que no hubo consentimiento verbal de la víctima

En Pamplona, día clave en el juicio contra ‘La Manada’, hoy están declarando los cinco hombres que durante una noche de Sanfermines de 2016 se llevaron a una chica de 18 años a un portal, y que están acusados de haberla violado en grupo. El conocido como ‘El Prenda" afirma que la relación sexual fue consentida aunque no hubo consentimiento verbal de la víctima.

La vista oral del juicio de la supuesta violación grupal de los Sanfermines se ha reanudo tras haber sido suspendida durante unos 45 minutos como consecuencia de las molestias que estaba ocasionando una protesta frente a la sede judicial con el lema '¡No es no! Justicia'.

La defensa dice que hablaron de tener sexo antes de entrar en el portal, que no dijo no, que entro voluntariamente en el portal. Pero en cualquier caso, parece que ‘El Prenda’ ha admitido que no dijo expresamente si quería ese sexo grupal. Tras él hablan el resto de compañeros conforme lo hizo hace meses ante el juez de instrucción.