El inquietante monstruo marino que ha aparecido tras el paso del huracán Harvey

"A primera vista me parecía algo de las profundidades del mar . Mi primer pensamiento fue que podría ser una lamprea de mar – un pez sin mandíbula – , pero cuando me acerqué me di cuenta de que no había manera de que fuera eso, sobre todo por la boca ”, continuó explicando el experto. Incluso, según él lo aplastó un poco “e incluso lo giré, pero no se me ocurrió qué podía ser”.