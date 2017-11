Un informe cuestiona la muerte accidental de la niña de Pizarra y apunta que tenía dos golpes

Los padres de la niña de tres años, desaparecida a finales de julio en Pizarra (Málaga), cuyo cadáver fue hallado horas más tarde en las vías del tren , han informado de que han aportado al juzgado un avance de informe forense que "cuestiona que el fallecimiento de nuestra hija es accidental" y señala, han dicho, que la pequeña presentaba "dos lesiones" en la cabeza, "la primera, que es la que causaría su muerte, y la segunda que podría corresponderse a un golpe del tren, pero que sucedería cuando la niña ya no estaba viva".

En rueda de prensa este jueves, los padres de la pequeña Lucía Vivar , Almudena y Antonio, han pedido que se investigue lo que dice este avance de informe para determinar el origen de esos dos golpes , "uno grande y otro pequeño", y que ha sido elaborado por los forenses Luis Frontela y Carlos Pérez Agua, estando pendiente de ampliación para lo que "es necesario documentación aún no aportada" al juzgado. Además, han señalado que están pendientes de que se determine la hora de la muerte , dato "fundamental" en este caso.

Así, cuando se cumplen unos tres meses de lo sucedido, han insistido en que se aclaren las circunstancias en las que se produjo la muerte de Lucía "y si se debió a una negligencia" en la organización de la búsqueda "o de no paralizar los trenes". Aunque, la familia también sostiene que la pequeña "no se fue por voluntad propia", ha señalado el padre, quien ha insistido en que "desde el minuto uno sabíamos que a nuestra hija nos la quitaron" y en que "la niña no se fue por la vía andando".