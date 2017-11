La falta de homologación de estudios, el idioma y el desempleo lastran la integración de los sirios en España

El 37% de los llegados en lo que va de año eran niños, en su mayoría menores de 12 años

Lo confirma el informe de REACH. Señala que España no es de tránsito "a priori" sino destino aunque a su llegada, los sirios no cuentan con demasiada información sobre el país. Marta García ha destacado sobre este asunto que si bien al llegar a Melilla piensan en éste como "un país de la UE donde poder hacer un proyecto de vida", a medida que pasan el tiempo en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), esta idea "va decayendo".

"Hay muchos que están a expensas de los largos plazos de espera para formalizar la solicitud, que en algunos lugares llegan hasta cuatro meses y ahí es donde entendemos que la mayoría tienen el reto de la acogida porque no está previsto dentro del sistema que accedan. Mientras, la directiva europea exige que se responda con una plaza de acogida puesto que esas personas son solicitantes de asilo aunque no hayan todavía podido formalizar la petición porque hay un plazo de espera no imputable al solicitante. Ahí hay un reto del sistema", ha añadido García.

Completan el itinerario y salen a la realidad. Muchos, sobre todo los mayores, no han aprendido el idioma porque conforme ha señalado Amer Hijazi, no es obligatorio. Dice que se ha "dejado de lado la integración de los sirios de más edad", que no prestan atención al castellano convencidos de que pronto volverán a su país, aunque luego se topan con la realidad. "Los que en tres o cuatro años en España no saben decir una frase entera son un porcentaje muy alto", ha asegurado.