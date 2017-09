"Los hombres calvos parecen más masculinos", afirma un estudio reciente

Científicos de la Universidad de Pensilvania han realizado tres estudios diferentes para llegar a la conclusión de que los hombres calvos son vistos como más vigorosos. Pero no todo son buenas noticias, ya que también afirman que parecen 4 años más mayores.

Pero el decir que un hombre calvo no es atractivo ya es agua pasada. Un reciente estudio llevado a cabo por la Universidad de Pensilvania ha demostrado como los hombres sin pelo en la cabeza son vistos como líderes , más masculinos , más altos y un 13% más fuertes .

Pero no todo son buenas noticias, ya que a pesar de parecer ser muy masculinos también parecen 4 años más mayores . Y no solo eso, si no que según la Universidad Johns Hopkins el efecto de la calvicie es totalmente el contrario: hace que los hombres sean menos atractivos .