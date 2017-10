Un fontanero descubre el cuerpo de un bebé que una mujer tiró al desagüe tras dar a luz

Peromintió. La mujer sabía perfectamente que el bebé que esperaba era de su pareja, aunque nunca se lo dijo ni a él ni a su familia. De momento se desconoce la causa de la muerte del recién nacido, según informa The Sun

Sinead ha confesado que su bebé murió cuando, en secreto, dio a luz en el cuarto de baño de su casa, en agosto de 2013 . Al ver que no respiraba intentó reanimarlo, pero tras no conseguirlo acudió a casa de sus padres para pedir ayuda. Finalmente, al ver que no estaban, Sinead decidió depositarlo en el sumidero.