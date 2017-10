Prohíben las bodas extranjeras en un monasterio de Rodas tras la foto sexual de una pareja británica

Giorgos Eleftheriou, presidente de la comunidad local de Lindos en Rodas, ha explicado a The Times que "tengo cientos de novias de Gran Bretaña y de todo el mundo que me llaman llorando por esta decisión. Es un enorme freno para nuestra sociedad aquí. Somos uno de los destinos de bodas más famosos del mundo y estamos reservados hasta el año 2021. Pero Eleftheriou añade que “somos griegos y apreciamos nuestras tradiciones y la santidad de nuestros sitios religiosos. No podemos permitir que este desagradable comportamiento continúe".