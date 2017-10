El farmacéutico modifica en casi un 30% de los casos el tratamiento pedido por el paciente al detectar que era erróneo

El farmacéutico modificó en casi un 30 por ciento de los casos el tratamiento solicitado por el paciente al detectar que era erróneo o que la dosis era incorrecta, según los resultados del proyecto Indica +PRO realizado en Ontinyent y Puerto de Sagunto (Valencia), una iniciativa que pretende valorar el ahorro que supone para el Sistema Nacional de Salud la solución de síntomas menores desde la farmacia comunitaria mediante el servicio de indicación farmacéutica.

Fernando Martínez, profesor titular de la Universidad de Granada y responsable del Grupo de Investigación en Atención Farmacéutica (UGR) y Charlie Benrimoj, Head of Graduate School of Health of University of Technology Sydney, han sido los encargados de dar a conocer los resultados preliminares del programa.