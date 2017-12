Los factores psicosociales del paciente influyen de forma considerable en su recuperación física, según han explicado diversos investigadores en fisioterapia durante la celebración del 'I Simposio Internacional de Razonamiento Clínico en Fisioterapia'.

El program director postgraduate coursework programs in Physiotherapy at University of South Australia, Mark Jones, ha defendido el enfoque biopsicosocial de abordaje del paciente. "Las investigaciones demuestran que si podemos reducir la ansiedad relacionada con el dolor a través de estrategias de comportamiento cognitivo en fisioterapia, podemos mejorar la efectividad del tratamiento", ha señalado.