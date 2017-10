"¿Qué llevabas puesto cuando te violaron?"

"No vayas así, que vas provocando". Esta polémica frase se ha oído en multitud de ocasiones y, siempre, dirigida al modo de vestir de las mujeres. Ahora, una exposición trata de mostrar que la ropa no tiene nada que ver a la hora de producirse una agresión sexual.

Además, la exposición pretende ayudar también a las propias víctimas que, en muchas ocasiones, siguen sintiéndose culpables de lo que les ocurrió. Jen Brockman , responsable de la exposición, afirmó que después de que el proyecto saliera a la luz, muchos de los protagonistas se dieron cuenta de que ellos no eran los responsables.

Las ropas expuestas, sin embargo, no son las originales sino que, gracias a las descripciones ofrecidas por las víctimas, han elegido prendas que se ajustaran lo máximo posible. "No hemos expuesto la ropa real de las víctimas por decisión propia, porque puede ser cualquier camiseta, vestido o pantalón, no esa camiseta, ese vestido o ese pantalón en concreto", asegura Brockman.