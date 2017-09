Un experto alerta de que las minas de uranio disparan la radiación y pide parar la de Retortillo (Salamanca)

El ingeniero en física nuclear y director del laboratorio independiente francés de medición radiactiva CRIIRAD, Bruno Chareyron, ha alertado este lunes 25 de septiembre de que las explotaciones de uranio disparan la radiación hasta 5.000 veces por encima de lo normal en lugares del mundo tan dispersos como Francia, Nigeria, Gabón, Namibia, Malawi y Brasil, y ha pedido parar la proyectada en Retortillo-Santidad (Salamanca).

Así lo ha expresado Chareyron en una rueda de prensa conjunta en Madrid con Ecologistas en Acción, Greenpeace, la plataforma Stop Uranio y la ONG nigeriana Aghirin'Man, en la que ha asegurado que las "compañías no tienen una solución para garantizar la protección del medio ambiente y las personas" ante este tipo de explotaciones.

"Tres de cada cuatro bombillas en Francia se encienden con el uranio nigeriano, pero en Nigeria no tenemos luz en muchos barrios y colegios", ha lamentado Alhacen, al tiempo que ha asegurado haber "constatado muertes de personas y animales por la radiación".

"Mientras se financia la búsqueda de otros planetas, no nos damos cuenta de que donde hay que invertir es en cuidar nuestra propia tierra", ha concluido.

La responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace, Raquel Montón, ha subrayado que los residuos "no sólo atañen a la extracción, sino que también se generan después con la energía nuclear y no se sabe que hacer con ellos" y que, los casos de Nigeria o Francia, "no son distintos a lo que va a ocurrir en Salamanca".