Los expedientes de las denuncias del SER incorporarán fotografías de los vehículos

Según ha detallado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado, los expedientes de las denuncias del SER incorporarán fotografías. No obstante, ha detallado que esta medida no se aplicará cuando previamente se haya sacado tique y sobrepasado el tiempo máximo abonado. En este caso, las fotografías serán sustituidas por un documento en el que se pueda comprobar que el tique sacado no tenía validez en el momento de formularse la denuncia.