Uno de cada diez niños españoles es infeliz a pesar de las comodidades que tienen, según un estudio de Imaginarium

El 9,6 por ciento de los padres cree que sus hijos no son felices a pesar de todas las comodidades y facilidades que están a su disposición, según el II Estudio sobre Felicidad e Infancia de Imaginarium, que ha generado un total de 4.713 respuestas y cuenta con un 95 por ciento de margen de confianza.

Entre las principales causas de la infelicidad infantil, destaca no pasar suficiente tiempo con la familia o no tener suficiente tiempo para jugar, entre las principales causas de infelicidad.

Para Saro, que los padres quieran la felicidad para sus hijos es una "necesidad normal", al igual que quieran que "tengan éxito en la vida, que no enfermen o que coman adecuadamente".

LOS JUEGOS DE PANTALLAS NO APORTAN FELICIDAD

Las mayores preocupaciones de los padres hacen referencia a no poder pasar el suficiente tiempo juntos (28,28%), no tener tiempo para jugar (20,79%) y ser castigados por un mal comportamiento (18,57%). Igualmente, destaca la importancia de no tener tiempo para jugar a juegos reales en las edades comprendidas entre los cinco y ocho años 33.45 por ciento.