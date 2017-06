La escolarización en la primera infancia, es decir, de cero a seis, durante al menos dos cursos, tiene consecuencias positivas no sólo en el rendimiento del alumno en etapas posteriores, sino que favorece su movilidad social, según sostiene la OCDE en un nuevo informe titulado 'Principales indicadores sobre educación y atención de la primera infancia', presentado este miércoles 21 de junio a nivel mundial.

ETAPA EDUCATIVA, NO SÓLO ASISTENCIAL

Sin embargo, advierte de que el acceso universal a la educación a esta edad "no es garantía de una buena calidad" y plantea que esta escolarización temprana sea competencia de los ministerios de educación de los países y no de los de asuntos sociales para que esta etapa no sea meramente asistencial y de cuidado, sino también educativa, con una calidad más homogénea.