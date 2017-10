El episodio de altas temperaturas y sin precipitaciones importantes seguirá prácticamente hasta mediados de octubre

El actual episodio de altas temperaturas, que está llevando los termómetros hasta valores 11 grados centígrados por encima de lo que correspondería a la primera semana de octubre, seguirá al menos hasta mediados de este mes, un periodo en el que apenas se atisban precipitaciones significativas, según ha explicado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Así, la portavoz de la AEMET, Ana Casals, ha señalado a Europa Press que no se puede hablar de ola de calor en este mes de noviembre porque no se superan las medias de las temperaturas medias de julio y agosto entre otras razones relativas a los riesgos para la población, un caso que no es el actual, pero sí se trata de un "prolongado episodio de altas temperaturas".